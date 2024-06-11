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Политика

Александр Котов не считает Гдовский район политической аномалией

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов не считает Гдовский района политической аномалией. Об этом он заявил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM) сегодня, 11 июня.

Александр Котов не считает Гдовский район политической аномалией. Фото: Андрей Степанов

«В Гдовском районе нет никакой аномалии. Там есть достаточно длительный период безвластия. Там, где в районе есть лидер, там, где есть руководитель, где есть хозяин, там всё нормально. Основная масса людей выстраивается вокруг лидера и работает над тем, чтобы развивался район», – сказал Александр Котов.

В Гдовском районе не было ярко выраженного лидера, за которым можно было бы пойти, подчеркнул он.

«Соответственно, в такой ситуации, в большинстве случаев происходит анархия, начинают возникать группы людей по интересам. Там и сейчас нет ярко выраженного лидера. И если там не пройдёт реформа [реформа преобразования районов в муниципальные округа. – ПАИ], то предстоят муниципальные выборы, где нужно будет избирать главу района», – объяснил Александр Котов.

При этом некоторые политические партии смогли настроить местных депутатов против реформы преобразования районов в округа. «По поводу политических целей, которые преследуют люди, вводящие в заблуждение этих депутатов, – это происходит из-за желания сохранить депутатские места в этих поселениях, и, тем самым показать, что политическая партия имеет какой никакой вес в регионе – не более того», – сказал Александр Котов.

Спикер Собрания добавил, что депутаты, противостоящие муниципальной реформе, не могут ничего сказать в свою защиту. «Если вы поговорите с этими людьми, которые сейчас не поддерживают преобразования, вы ничего не услышите в ответ. По крайней мере, когда я задавал вопросы в муниципальных районах, мне на этот вопрос не ответил никто из сомневающихся и голосующих против», – заключил он.

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