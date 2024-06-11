Четыре года исполнилось псковскому отряду «ЛизаАлерт»

22:14, 11 июня 2024, ПАИ

11 июня четыре года назад в Псковской области организовали поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Об этом ПАИ сообщили в организации.

«Наш отряд – это не супергерои. Мы обычные люди: как и все, ходим на работу, женимся и отмечаем юбилеи, у нас рождаются дети и даже внуки, кто-то меняет работу, кто-то переезжает в другой город или даже страну. Но мы всегда остаёмся частью отряда, всех нас объединяет одна важная цель – идти к тем, кто нуждается в нашей помощи. Каждый из добровольцев – наша великая ценность, ведь именно в этом сила нашего отряда – в людях, которые отложили дела, встречи, планы и готовы отдавать себя нашей миссии», – рассказали представители «ЛизаАлерт».

В поисковом отряде также отметили, что сейчас активно развивается направление «Школа «ЛизаАлерт», занимающееся профилактикой, распространяем информации о безопасности, полезными активностями на различных мероприятиях для детей и проведением радио- и телевизионных программ.

«Выражаем огромную благодарность всем, кто нас поддерживает, ведь помогать можно не только участвуя в поисках, но и распространяя информацию, делая репосты о пропавших людях. Спасибо всем, кто оказывал нам спонсорскую помощь, помогая с тем, чего нам всегда так не хватает: с рациями, аккумуляторами, фонарями, навигаторами, носилками, бумагой, скотчем и многим другим. Отряд «ЛизаАлерт» не принимает денег за свою деятельность, не имеет счетов, поэтому вы наша опора. Спасибо всем клиентам АЗС «Газпромнефть» , кто делится бонусами и помогает заправлять автомобили добровольцев «ЛизаАлерт» при поисках», – отметили в поисковом отряде.