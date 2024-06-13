Художник Аркадий Филинов станет гостем программы «Минкульт»

13:16, 13 июня 2024, ПАИ

Художник Аркадий Филинов станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 июня.

Как 15-летний мальчик нагнал сверстников в художественной школе, поступил в профильное училище, а после – в академию художеств и стал профессионалом в своем деле? Почему каждый художник немного анатом, историк, геолог и химик? Чем отличается псковская иконописная школа и с какими великими мастерами были наравне её представители? Каких правил придерживается церковное искусство? Можно ли считать фотографию частью искусства?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».