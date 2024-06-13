Информационную акцию «Электронные сервисы ФССП» провели судебные приставы в МФЦ Пскова и Великих Лук

22:43, 13 июня 2024, ПАИ

Сотрудники УФССП России по Псковской области провели для жителей Пскова и Великих Лук информационную акцию «Электронные сервисы ФССП». Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В МФЦ Пскова и Великих Лук судебные приставы Псковской области провели разъяснительную работу для граждан о возможности получения достоверных сведений об исполнительном производстве с помощью официальных интернет-источников.

Проверить себя на наличие задолженности и направить документы в службу можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также на портале госуслуг.

В рамках информационной кампании были разработаны и изготовлены тематические брошюры, предназначенные для информирования граждан об электронных сервисах ФССП.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает гражданам быть бдительными по отношению к своим персональным данным. Необходимо избегать передачи личной информации, такой как номер телефона, адрес электронной почты или банковские данные, неизвестным или ненадёжным источникам, таким как непроверенные веб-сайты или электронные письма с подозрительного адреса.