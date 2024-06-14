Под наблюдение врачей попадает лишь небольшая часть страдающих алкоголизмом псковичей

14:13, 14 июня 2024, ПАИ

Под наблюдение врачей попадает лишь небольшая часть страдающих алкоголизмом псковичей, сообщил в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс.

Под диспансерным наблюдением в Псковской области находится около 7 тысяч человек. «Если их будет больше, я буду только рад. Это будет означать, что они перешагнули свои страхи и пришли на лечение. Полагаю, что зависимых раз в 10 больше тех, что мы наблюдаем. В основном это люди 30–40 лет», – отметил Сергей Кремс.

По словам медика, женщин на диспансерном учёте в 4–5 раз меньше, чем мужчин.

Сергей Кремс также пояснил, в каком случае зависимость от алкоголя развивается особенно быстро. «Если у человека неблагоприятная наследственность, например отец или дед пили, то даже небольшой дозы алкоголя будет достаточно, чтобы у сына или внука довольно быстро сформировалась зависимость», – уточнил нарколог.