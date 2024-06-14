Нарколог из Пскова: Не нужно относиться к алкогольной зависимости, как к чему-то маргинальному

14:26, 14 июня 2024, ПАИ

Не нужно относиться к алкогольной зависимости, как к чему-то маргинальному, порекомендовал в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс.

«Ведь это заболевание может быть следствием неблагоприятной наследственности, неблагоприятной социальной обстановки, семьи, где человеку не хватало внимания и любви», – обратил внимание Сергей Кремс.

По словам специалиста, люди зачастую прибегают к алкоголю «не чтобы было хорошо, а чтобы не было так плохо».

«Алкоголизм не лечится трудом, изоляцией, поощрением или наказанием. Алкоголизм всё же, как и любая другая болезнь, требует длительного именно медикаментозного лечения. Зачастую люди попадают нам на грани жизни и смерти «по скорой», кого-то приводит жена за руку со словами: «Мы любим тебя, но не любим твою болезнь», - рассказал Сергей Кремс.