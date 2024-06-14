Псковский медик: В наркологии слова «не может» и «не хочет» почти синонимы

14:45, 14 июня 2024, ПАИ

В наркологии слова «не может» и «не хочет» почти синонимы, констатировал заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Зачастую человек не то что не хочет, он просто не может отказаться от алкоголя. Некоторые даже после лечения и года без алкоголя потом всё равно срываются», – привёл пример Сергей Кремс.

Медик предположил, что в России «слабый запрос на трезвость». «У людей нет потребности и желания отказываться от алкоголя. Сколько у нас пабов и прочих питейных заведений среди жилых домов. Они буквально, как бородавки, прикрепляются к капитальным зданиям и мешают людям жить. Вот сейчас идёт неделя трезвости, она проходит очень скромно и незаметно, а скоро будет праздник вина, и вот там будут все, в том числе представители власти», – отметил медик.