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Нарколог: Псковичи упорно не хотят долго жить

«Псковская область заняла первое место по смертности. Псковичи упорно не хотят долго жить», – такую точку зрения высказал заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Сергей Кремс. Фото: ПАИ

«Нужно спасать наших людей, соблюдать принцип доступности медпомощи во всех частях региона. Нужно, чтобы медицина не воспринимала пьяного человека как пьяную свинью. Нижайший поклон тем врачам, кто не ведёт себя с такими пациентами чересчур снисходительно», – поблагодарил Сергей Кремс.

Медик также развеял миф о «безопасных дозах алкоголя». «Не существует никаких безопасных доз. Нет никакой пользы малых доз алкоголя. Есть дозы, с которыми организм может справиться с минимальным для себя ущербом. Если вы не способны контролировать своё потребление, это уже звоночек. Увеличение дозы, которую организм переносит без похмелья, – тоже плохой показатель», – пояснил нарколог.

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