Опыт реализации сетевых программ ПсковГУ представили на международном форуме

15:46, 14 июня 2024, ПАИ

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова представила опыт реализации сетевых программ в сфере юриспруденции на II Центрально-Азиатском международном научно-образовательном форуме «Право как основа региональной экономической интеграции». Мероприятие прошло в Алма-Ате на площадке Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Ольга Серова приняла участие в стратегической секции «Инновационная юриспруденция как вектор подготовки юристов будущего» и рассказала коллегам о двух сетевых образовательных программах ПсковГУ, связанных с подготовкой юристов.

Первая – программа подготовки магистров по направлению «Медицинское право», которую вуз реализует совместно с Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина.

Вторая образовательная программа – «Социальная юриспруденция». ПсковГУ реализует её в партнёрстве с тремя университетами – РАНХиГС, Казанским федеральным университетом, Пермским государственным национальным исследовательским университетом по модели сетевого взаимодействия.

Кроме этого, в рамках форума обсуждались вопросы возможного сотрудничества в рамках междисциплинарных сетевых образовательных программ, развития академической мобильности непосредственно с вузами Казахстана.