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Общество

Как интересно и с пользой провести июньские выходные в Пскове

Как интересно и с пользой провести июньские выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Мастер-классы пройдут в Псковском областном центре народного творчества. Мастер-класс по живописи «Народная кукла» пройдёт по адресу улица Некрасова, 10 в эту субботу, 15 июня. Начало в 11:00.

Спектакль «Метель» можно посетить в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13) 15 июня. Начало в 19:00.

Юбилейную концертную программу группы «КняZz» «Волшебная Книга» представят зрителям в БКЗ Псковской областной филармонии (Некрасова, 24). Мероприятие пройдёт в воскресенье, 16 июня. Начало в 18:00.

Выставку фотографий Александра Павлова «Псковские рифмы» можно посетить в Центральной городской библиотеке (Конная, 6). Гостей приглашают на экспозицию 16 июня. Выставка открыта с 12:00 до 18:00.

Экскурсия в музее романа «Два капитана» состоится в библиотеке имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а). Посетить экскурсию можно в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.

Псковичей и гостей города приглашают на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского в Псковский кремль. Музыкальное представление пройдёт в субботу и воскресенье в 19:00.

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