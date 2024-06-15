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Общество

Студенты ПсковГУ стали победителями Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Четверокурсницы ПсковГУ Полина Островская и Анастасия Шишняева вошли в число победителей в VII сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» в 2023–2024 учебном году в категории «Бакалавриат» по нескольким направлениям, в том числе «Специальное (дефектологическое) образование» и «Классный руководитель». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Полина Островская участвует в испытаниях уже в четвертый раз. Ранее дипломантом олимпиады становилась на втором и третьем курсах.

Полина Островская. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Каждый год мотивация участия разная – то хочется решить интересные кейсы, то сравнить свои результаты с предыдущим сезоном «Я – профессионал». В целом, олимпиада – это сопровождение на весь учебный год, где на каждом этапе много нового, непростого и интересного», – отметила Полина Островская.

Она учится на четвёртом курсе направления подготовки «педагогическое образование» с двумя профилями подготовки: «начальное образование» и «коррекционная педагогика». По её мнению, к победе ей помог прийти творческий подход к решению задачи, авторские стихотворения и концепции.

«Олимпиада даёт возможность проверить себя, свои силы, предложить новые идеи, создать интересный и полезный продукт, высказать точку зрения касаемо процесса обучения младших школьников», – уверена студентка, которая вошла в число победителей сразу по двум направлениям – «Специальное (дефектологическое) образование» и «Классный руководитель».

Анастасия Шишняева обучается на направлении «Специальное (дефектологическое) образование». Студентка уже около года работает в коррекционной школе.

Анастасия Шишняева

«Мы участвовали в этой олимпиаде на протяжении всего периода обучения. Это непростой конкурс, который позволяет проверить свои знания и получить новый профессиональный опыт. На выпускном курсе я поставила перед собой конкретную цель – дойти до финала и испытать свои силы», – отметила студентка и добавила, что её путь к победе был бы гораздо сложнее без поддержки преподавателей кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями.

«Особую благодарность хочу выразить Наталье Юрьевне Шлат и Юлии Александровне Тимофеевой. Они направляли меня на протяжении всего времени, всегда были на связи и оказывали мне поддержку», – сказала она.

По словам студентки, участие в олимпиаде запомнится возможностью создать что-то своё, новое и полезное.

«Мы приехали и показали это экспертам из разных уголков России, которые оценили нашу работу. Я поняла, что двигаюсь в верном направлении, и всё у меня получается. Кроме того, эта олимпиада престижна и даёт льготы при поступлении в магистратуру. Поэтому всем, кто хочет, рекомендую участвовать!» – заключила Анастасия Шишняева.

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