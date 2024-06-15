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В «Деревне» хорошо. День 1

1 день фестиваль «Деревня» прошёл в посёлке Щукино Пустошкинского района. Фестиваль объединил традиционные и современные формы искусства и развлечений: модные показы, ярмарку с фермерскими продуктами, мастер-классы локальных ремесленников, диджей-сет в поле и выступления молодых фолк-артистов. За гастрономическую часть отвечал кулинарно-туристический проект «Вкусная Россия с Кухня.РФ», который познакомит гостей фестиваля с богатыми традициями русской кухни – от крестьянской до современной ресторанной вариации блюд. О том как это было смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, 17:07, 15 июня 2024, ПАИ
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