Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Обвиняемые в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников

Обвиняемые из следственного изолятора в Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону.

«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. На месте происшествия находятся начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры», – говорится в сообщении.

Идут переговоры по освобождению заложников. «Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», – добавили в ГУ ФСИН.

На место направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН для проведения проверки.

В городском управлении ГО и ЧС сообщили, что «в связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по Кировскому проспекту от Красноармейской улицы до улицы Суворова, по улице Горького от Университетского переулка до Кировского проспекта, по улице Суворова от Университетского переулка до Кировского проспекта».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2024

В Пскове проводится проверка по факту гибели при пожаре 66-летнего мужчины
16 июня 2024

Три человека пострадали в результате ДТП у областной больницы в Пскове
15 июня 2024

Найдены сапоги и спасательный жилет пропавшего в Пустошкинском районе рыбака
15 июня 2024

Один человек погиб и один пострадал на ночном пожаре в Пскове
15 июня 2024

Скотный двор сгорел в Плюсском районе
15 июня 2024

Житель Красногородского района угрожал убийством мужчине и подростку
15 июня 2024

В Печорах пожарные тушат жилой дом
15 июня 2024

Пропавшего рыбака разыскивают в Пустошкинском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...