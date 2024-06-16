Обвиняемые в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников

09:33, 16 июня 2024, ПАИ

Обвиняемые из следственного изолятора в Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону.

«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. На месте происшествия находятся начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры», – говорится в сообщении.

Идут переговоры по освобождению заложников. «Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», – добавили в ГУ ФСИН.

На место направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН для проведения проверки.

В городском управлении ГО и ЧС сообщили, что «в связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по Кировскому проспекту от Красноармейской улицы до улицы Суворова, по улице Горького от Университетского переулка до Кировского проспекта, по улице Суворова от Университетского переулка до Кировского проспекта».