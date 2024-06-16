Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла из Струг Красных

17:13, 16 июня 2024, ПАИ

Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла Марию Сахарьяс из Струг Красных. Об этом пишет районная газета «Струги».

До Великой Отечественной войны Мария Сахарьяс успела окончить четыре класса, а потом детство закончилось. Каждый день, пока в их деревне находились фашисты, был наполнен страхом. Однажды для жителей деревни Сосновка, откуда родом Мария Сахарьяс, настал чёрный день. Отступая, фашисты собрали всех и погнали в деревню Марьино, где заперли людей в сарае. Сестра мамы Марии подбежала к сараю и открыла его с криком: «Выходите на свободу». Так люди спаслись.

После освобождения тоже было нелегко. Подростки работали наравне со взрослыми. Затем Мария Сахарьяс вышла замуж, в семье родились две дочери, которые подарили трёх внуков, а те, в свою очередь, шестерых правнуков.

Именинница принимала поздравления не только от родных, но и от официальных лиц. С поздравительной телеграммой от президента России Владимира Путина, подарками и цветами от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы муниципального округа Александра Волкова прибыл заместитель главы округа Сергей Андреев.

От ветеранской организации поздравила председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева. Все желали Марии Сахарьяс крепкого здоровья. Кроме того, именинницу поздравили и с Днём медицинского работника, к которому она имеет непосредственное отношение. Мария Сахарьяс работала в больнице, откуда и ушла на пенсию.