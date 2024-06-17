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Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками образовательной программы «Время героев» в рамках рабочего визита в Солнечногорск, сообщили ПАИ в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске. Фото здесь и далее: kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что идея создания образовательной программы родилась во время встречи в Санкт-Петербурге со студентами вузов – участниками специальной военной операции. «Я сидел, смотрел на них и думал: одна из проблем сегодняшнего дня – собственно, эта всегда проблема присутствует, но сегодня в особенности, потому что у нас очень много изменений в стране происходит и в технологиях, и в образе жизни, и в стандартах управления, и одна из важнейших задач – это кадры», – рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия постоянно укрепляет свою позицию через трудности, но всегда были люди, преданные Родине и готовые её защищать.

«Ясно, что у нас страна большая и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть ещё и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях», – сказал Владимир Путин.

Участники специальной военной операции на Украине после её завершения не обязаны связывать свою жизнь с военным делом. Но такая возможность у них будет в рамках программы «Время героев», подчеркнул президент.

Отметим, что целью программы является подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО на Украине, которые в дальнейшем будут работать в системе государственного управления.

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