Пскович стал серебряным призёром игр БРИКС по гребле
Пскович Павел Сорин завоевал серебряную награду игр БРИКС по академической гребле в составе сборной России, сообщили ПАИ в Федерации гребного спорта России.
Павел Сорин представлял сборную России в составе распашной восьмёрки с рулевым.
Первое место в финале этой дисциплины заняла сборная Белоруссии. Российские гребцы завоевали серебро, отстав от победителей на пять секунд. Замкнула тройку лидеров национальная команда Узбекистана.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Лучшие пилоты получили награды на церемонии закрытия 28-й Международной встречи воздухоплавателей
Подведены предварительные итоги Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках