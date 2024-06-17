Пскович стал серебряным призёром игр БРИКС по гребле

10:50, 17 июня 2024, ПАИ

Пскович Павел Сорин завоевал серебряную награду игр БРИКС по академической гребле в составе сборной России, сообщили ПАИ в Федерации гребного спорта России.

Павел Сорин представлял сборную России в составе распашной восьмёрки с рулевым.

Первое место в финале этой дисциплины заняла сборная Белоруссии. Российские гребцы завоевали серебро, отстав от победителей на пять секунд. Замкнула тройку лидеров национальная команда Узбекистана.

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