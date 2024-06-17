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Общество

Псковичка задолжала более 2 млн рублей по алиментным платежам и попыталась сбежать

41-летняя жительница Пскова, нерегулярно оплачивая задолженность по алиментным платежам, задолжала более двух миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в УФССП России по Псковской области.

Несмотря на то что судебные приставы уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства, она не приступила к выплате алиментов. В ходе исполнительных действий сотрудники ведомства вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, и ограничили женщину в праве выезда за пределы РФ.

Кроме того, должницу привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судом было назначено сто часов обязательных работ. Меры принудительного исполнения, в том числе привлечение к административной ответственности, не поменяли поведения женщины.

В отношении должницы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. После этого женщина и вовсе перестала появляться по месту жительства, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.

Разыскные мероприятия продолжались на протяжении пяти месяцев. Установить местонахождение женщины в Себеже Псковской области удалось при взаимодействии с сотрудниками полиции.

В отношении женщины принято решение о возбуждении ещё одного уголовного дела за период уклонения ею от уплаты алиментов в период нахождения в розыске. Два уголовных дела объединены и направлены с обвинительным актом в прокуратуру Себежского района.

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