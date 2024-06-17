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Опубликована программа фестиваля народных театров «Бугровский гарнец»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» совместно с Псковским центром образовательных и культурных инициатив «Параллели» проведёт фестиваль народных театров «Бугровский гарнец». Мероприятие состоится в предстоящий четверг, 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Опубликована программа фестиваля народных театров «Бугровский гарнец». Фото: организаторы

По словам организаторов, название фестиваля выбрали «по словарю Владимира Даля».

«Позабытое в наши дни слово «гарнец» на Руси означало меру сыпучих тел, прежде всего хлеба. В пушкинское время плату за помол зерна на мельнице называли гарнцевым сбором. Особой фестивальной «платой» для бугровского мельника станут народные сказки, байки, присказки и другой фольклорный материал как основа для спектаклей и театрализованных игровых программ», – отметили музейщики.

Откроют фестиваль в музее-мельнице в деревне Бугрово в составе Пушкинского заповедника в 11:00. Планируется, что свои визитки театральные коллективы – участники покажут в «зелёном зале» у мельницы под открытым небом. Просмотр творческих программ пройдёт на гумне (12:00–16:00) в музее «Пушкинская деревня». Здесь же в 17:00 состоится награждение победителей.

На фестивале выступят любительские театры и фольклорные коллективы из Новоржевского, Дедовичского и Пушкиногорского районов. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 6+.

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