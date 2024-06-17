Псковский композитор Николай Мишуков передал в дар библиотеке экземпляры своего ​песенного сборника

23:33, 17 июня 2024, ПАИ

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошла презентация песенного сборника известного псковского композитора Николая Мишукова «Хранит душа». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В мероприятии приняли участие сам автор, его друзья, коллеги, ученики, псковские писатели и поэты.

«Николая Мишукова знают не только музыканты и литераторы, но и весь творческий мир Пскова. Он педагог, режиссёр, поэт, автор гимна Пскова, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации и заслуженный деятель искусств Карелии, член Союза композиторов России, почётный гражданин Пскова, а также друг Валентина Яковлевича Курбатова и частый гость библиотеки и постоянный участник мероприятий», – отметили в библиотеке.

Заместитель генерального директора библиотеки имени Курбатова Екатерина Ануфриева поблагодарила Николая Мишукова за многолетнее сотрудничество и призналась, что все его концерты – это яркое событие для читателей и сотрудников. Композитор передал в дар библиотеке восемь нотных сборников «Хранит душа».