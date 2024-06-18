Врачи: Выборы и спорт могут вызвать болезни сердца

11:28, 18 июня 2024, ПАИ

Выборы и спортивные матчи могут вызвать болезни сердца, рассказали врачи, сообщает РБК.

Американские учёные провели исследование и выяснили, что люди, которые больше остальных подвержены стрессу, особенно сильно подвергаются риску сердечного приступа во время выборов, рождественских праздников и крупных спортивных событий. Исследователи установили, что у предрасположенных к стрессу людей чаще случаются сердечные приступы в течение десяти дней после Рождества и пяти дней после президентских выборов или крупных спортивных событий.

Инфаркты после выборов врачи объясняют тем, что это может стать дополнительным фактором риска для людей, имеющих повышенный уровень тревоги. В этом случае выброс гормонов может вызвать спазм сердца и сосудов и привести к приступам.

Комментируя увеличение частотности сердечных приступов во время праздников и больших спортивных событий, врачи подчеркнули, что в этот период действительно могут обостряться хронические заболевания.