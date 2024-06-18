Псковичи завоевали награды турнира по армрестлингу в Новгородской области

13:37, 18 июня 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами ежегодного турнира по армрестлингу «Сила Валдая», который прошёл в Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Новгородской области.

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Новгородской, Псковской, Ленинградской, Московской, Тверской и Оренбургской областей, а также Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сергей Воеводин из Пскова занял третье место среди мужчин в весовой категории до 90 килограммов. Сергей Семёнов в весе свыше 90 килограммов стал вторым.

Отметим, что в командном зачёте псковичи заняли пятое место из 14 команд.

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