Псковский район продолжает прирастать населением в Псковской области – глава муниципалитета

15:32, 18 июня 2024, ПАИ

Псковский район – один из лидеров по приросту населения в Псковской области, отметила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

«Мы, наверное, один из немногих районов, где население прирастает. Во-первых, конечно, это миграция: люди действительно из области приезжают и не только. Новостройки востребованы. Свободного жилья при вводе дома в эксплуатацию практически нет. И по данным статистики наблюдаем: количество молодых семей увеличивается, прирост есть», – рассказала гостья радиоэфира.

Многие населенные пункты преображаются до неузнаваемости, подчеркнула Наталья Фёдорова. «Появляются новые улицы, новые дороги. Здесь всё возвращается к бюджету. Нагрузка на бюджет здесь возрастает в плане социальной инфраструктуры. Но в то же время бюджет начинает и пополняться. И конечно, мы говорим о комплексном развитии территории, это важно. Сейчас идем именно этим путем», – отметила глава Псковского района.