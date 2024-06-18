Три газовые котельные построят в Псковском районе

16:13, 18 июня 2024, ПАИ

Три современные газовые котельные появятся в Псковском районе в ближайшее время, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

«Выделены дополнительные средства на разработку проектно-сметной документации на три котельные. В Серёдке к школе, поскольку мы говорим о социальных объектах. В Верхолино и в Ершово. Два контракта уже разыграны, уже есть подрядчики по разработке проектно-сметной документации. Третий контракт сейчас разыгрывается. Мы надеемся, что социальные учреждения в ближайшее время будут подключены», – подчеркнула гостья радиоэфира.

Появление новых котельных значительно облегчит бремя содержания, поскольку гигакалории в этих населённых пунктах достаточно дорогие, отметила Наталья Фёдорова.