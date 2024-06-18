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Команды МЧС с Северо-Запада собрались в Пскове сыграть в волейбол

Межрегиональные соревнования по волейболу среди спасателей Северо-Западного федерального округа проходят в зале псковской спортшколы «Барс». За победу сражаются десять команд из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Карелии, Коми и Санкт-Петербурга. Кстати, отличившиеся составы отправятся на второй этап Спартакиады МЧС России по волейболу, который пройдёт в Иркутске в июле.

Фото: Валерия Лагуткина, 16:58, 18 июня 2024, ПАИ
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