Михаил Ведерников отметил работу регионального отделения Союза женщин России в помощи бойцам СВО

17:59, 18 июня 2024, ПАИ

Рабочую встречу с руководителем Псковского регионального отделения Союза женщин России Натальей Никифоровой провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона отметил, что благодаря работе регионального отделения реализуется много значимых проектов, направленных на поддержку бойцов СВО. Например, в Локнянском и Дновском муниципальном округах собрали три миллиона и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Наталья Никифорова поблагодарила за поддержку в этом вопросе и подчеркнула, что работа продолжается без выходных. Так, в Локнянском муниципальном округе женщины с прошлого года сплели более 650 маскировочных сетей. Также было налажено плотное сотрудничество с Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области.

Вместе с этим Михаил Ведерников и Наталья Никифорова обсудили итоги работы за пять лет и дальнейшие совместные планы. В заключение встречи губернатор выразил слова благодарности участникам общественной организации. «Мы высоко ценим вашу работу. Всегда будем стараться в этой работе вам помогать», – заключил он.

Всего в регионе работает 15 районных отделений Союза женщин России. Ещё два городских функционируют в Пскове и Великих Луках. Членами регионального отделения Союза женщин России являются 404 человека.