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Выпускники педагогических направлений обсудили вопросы поддержки молодых учителей с представителями правительства Псковской области

Выпускники педагогических направлений ПсковГУ встретились на площадке вуза с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Выпускники педагогических направлений обсудили вопросы трудоустройства и поддержки молодых учителей с представителями правительства Псковской области. Фото: ПсковГУ

В роли модератора диалога выступила проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева. Также во встрече приняли участие проректор по учебной работе Алла Серебрякова, директора институтов ПсковГУ, заместитель председателя комитета по образованию Татьяна Лозницкая.

Приветствуя студентов, Вера Емельянова подчеркнула, что представители правительства региона пришли на встречу с поручением губернатора Михаила Ведерникова выяснить, что необходимо молодым специалистам для успешной и интересной работы на территории Псковской области.

«Выбор в пользу профессии учителя, который вы сделали, говорит о вашей мотивации. Вы точно не ошиблись с траекторией своего пути, так как вы сможете применить полученные знания в разных отраслях. Мы приглашаем вас на работу с детьми. Нам сегодня не хватает квалифицированных специалистов, практически в каждой школе сегодня с нетерпением ждут молодое поколение учителей», – сказала Вера Емельянова.

Андрей Ермаков согласился с тем, что выбор, сделанный выпускниками, очень ответственный и предполагает полную погружённость в профессию, и предложил студентам поделиться своими мыслями о том, какие меры поддержки могут способствовать закреплению молодых кадров в регионе.

В числе инициатив выпускники предложили рассмотреть возможность приравнять ребят, которые начали работать в школах на старших курсах, к молодым специалистам. Андрей Ермаков обещал вынести это предложение на рассмотрение законодателей.

На встрече также обсудили меры поддержки сельских учителей, в том числе вопросы обеспечения жильём начинающих педагогов. Татьяна Лозницкая подчеркнула, что государство делает всё для того, чтобы привлечь студентов к педагогической профессии и повысить статус учителя.

Добавим, что в этом году университет выпускает порядка 250 студентов педагогических направлений. Из них примерно треть уже работает в школах региона.

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