«Кибердеревня» в Псковской области: дновцам пообещали место во вселенной сериала
Создатель вселенной «Кибердеревня» Никита Ворожищев передал артбук с автографом в Дновскую районную библиотеку, пишет газета «Дновец».
Артбук – коллекцию изображений и иллюстраций, собранную в виде альбома под одной обложкой, – прислал автор книги Никита Ворожищев.
Также он оставил там памятную надпись: «Адрес «Дно, улица Космонавтов, 11» должен войти в историю! И во вселенную «Кибердеревни».
Как отметили в газете, Никита Ворожищев является дарителем в одной из групп в соцсетях по сбору помощи сельским и районным библиотекам по всей России.
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