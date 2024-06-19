«Кибердеревня» в Псковской области: дновцам пообещали место во вселенной сериала

11:24, 19 июня 2024, ПАИ

Создатель вселенной «Кибердеревня» Никита Ворожищев передал артбук с автографом в Дновскую районную библиотеку, пишет газета «Дновец».

Артбук – коллекцию изображений и иллюстраций, собранную в виде альбома под одной обложкой, – прислал автор книги Никита Ворожищев.

Также он оставил там памятную надпись: «Адрес «Дно, улица Космонавтов, 11» должен войти в историю! И во вселенную «Кибердеревни».

Как отметили в газете, Никита Ворожищев является дарителем в одной из групп в соцсетях по сбору помощи сельским и районным библиотекам по всей России.