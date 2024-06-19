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Общество

Амфитеатр на две тысячи человек появится в Пскове

Большой амфитеатр, рассчитанный на полторы-две тысячи зрителей, будет работать в парке развлечений «Волшебная гора» в Пскове, сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

Амфитеатр на две тысячи человек появится в Пскове. Фото: ПАИ

Амфитеатр спланирован таким образом, чтобы люди, гуляя по парку аттракционов, могли увидеть концертную зону из любой вышерасположенной точки, отметил Александр Терентьев.

«Решили здесь попробовать реализовать именно амфитеатр внутри вала, чтобы звук максимально шёл на трибуну, при этом уходя вверх. Таким образом, чтобы верхняя площадка не забивалась другим звуком. Думаю, что мы реализуем всё таким образом, что звук не будет мешать тому, что происходит в нижней части: концертам, праздникам и так далее, – и наоборот. То есть чтобы каждая локация имела своё звучание», – пояснил инвестор.

Концертная площадка будет работать вне зависимости от парка аттракционов: она будет огорожена и на ней при необходимости будут организовывать отдельный пропускной режим.

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