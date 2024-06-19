Окружной этап «Зарницы 2.0» пройдёт в Псковской области

18:14, 19 июня 2024, ПАИ

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Северо-Западного федерального округа состоится в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном отделении «Движения первых».

19 команд из 11 субъектов покажут свои навыки в Великих Луках с 20 по 25 июня.

В старшей возрастной категории Псковскую область представит команда «Скобарь» из Пскова, в средней возрастной категории – команда «Спасатель-Псков».

Участников ожидает программа подготовки, соревнования по военно-полевой медицине, занятия по основам военной журналистики, по огневой подготовке, испытания по военным специальностям и другое.