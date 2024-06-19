81-й филармонический сезон откроется в Псковской области в сентябре

18:11, 19 июня 2024, ПАИ

81-й филармонический сезон откроется в Псковской области в сентябре, сообщили ПАИ в Псковской областной филармонии.



Фото: Псковская областная филармония



Фото: Псковская областная филармония



Фото: Псковская областная филармония



Фото: Псковская областная филармония



Фото: Псковская областная филармония









В сезоне запланированы новые вокальные, инструментальные программы с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и приглашённых солистов. Кроме того, ансамбль русской музыки «Псков» в ноябре отпразднует своё 45-летие концертом.

Репертуар оркестра пополнится музыкой из фильмов «Гарри Поттер» или «Властелин колец».

«Также гостей ждёт серия гастролей «Петербург-концерта»: концерты камерного оркестра «Дивертисмент», театра современного танца «Канон-данс», ансамбля народных инструментов «Эссе-квинтет» и коллектива «Невский джаз», – отметили в областной филармонии.

Помимо прочего, будут выступления оркестра со сказками. Они начнутся уже с ноября.