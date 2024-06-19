81-й филармонический сезон откроется в Псковской области в сентябре
81-й филармонический сезон откроется в Псковской области в сентябре, сообщили ПАИ в Псковской областной филармонии.
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Фото: Псковская областная филармония
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Фото: Псковская областная филармония
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Фото: Псковская областная филармония
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Фото: Псковская областная филармония
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Фото: Псковская областная филармония
В сезоне запланированы новые вокальные, инструментальные программы с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и приглашённых солистов. Кроме того, ансамбль русской музыки «Псков» в ноябре отпразднует своё 45-летие концертом.
Репертуар оркестра пополнится музыкой из фильмов «Гарри Поттер» или «Властелин колец».
«Также гостей ждёт серия гастролей «Петербург-концерта»: концерты камерного оркестра «Дивертисмент», театра современного танца «Канон-данс», ансамбля народных инструментов «Эссе-квинтет» и коллектива «Невский джаз», – отметили в областной филармонии.
Помимо прочего, будут выступления оркестра со сказками. Они начнутся уже с ноября.
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