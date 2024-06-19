В Петербурге пьяный инспектор ДПС устроил ДТП с тремя погибшими

21:07, 19 июня 2024, ПАИ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Александра Тюленева – инспектора ДПС, который стал виновником ДТП со смертельным исходом.

По данным РИА Новости, авария произошла ранним утром 16 июня на Приморском шоссе, в районе дома № 85 на Лахтинском проспекте. Из-за превышения скорости Александр Тюленев не справился с управлением. Его автомобиль Audi A4 врезался в бетонную опору освещения, затем столкнулся с другим автомобилем и загорелся. В результате погибли три пассажирки этого же автомобиля, их возраст – от 25 до 35 лет.

17 июня Александру Тюленеву было предъявлено обвинение по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Спустя два дня следствие получило справку из больницы, которая подтвердила наличие этанола в крови Александра Тюленева в день аварии. На основании этого факта его действия были переквалифицированы по другой части той же статьи – по пункту «а» части шестой статьи 264 УК РФ. Однако обвинение по этой статье пока не было предъявлено.