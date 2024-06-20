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Культура

Климат в музее станет темой программы «Проект Реставрация»

Ведущий инженер по условиям хранения Псковского музея-заповедника Дмитрий Ригин станет гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.

Дмитрий Ригин. Фото: ПАИ

Можно ли дышать на картины? Почему некоторые экспонаты можно показывать недолго, а потом сразу прятать в темноту? Температура, влажность, магнитные поля, состав атмосферы – какие ещё требования предъявляются к хранению артефактов культурного наследия? На эти и другие вопросы узнают ответы ведущие Александр Машкарин и Мария Лисенкова.

«Проект Реставрация» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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