Билайн обеспечил 4G малонаселённые пункты Псковской области

16:48, 20 июня 2024, ПАИ

Мобильный интернет билайна впервые появился в нескольких населённых пунктах Псковской области. Оператор также улучшил покрытие 4G* в столице и других городах региона, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В конце мая билайн завершил один из этапов строительства новых базовых станций. Высокоскоростной интернет от оператора впервые появился в Гдове, деревнях Ерусалимка, Песчанка, Кислово, Елизарово, Заполье, Горланово, Подборовье-1 и СНТ «Кебь» и «Яблонец».

Благодаря строительству нового оборудования абоненты билайна, проживающие за пределами областной столицы, смогут чувствовать себя комфортно. Им доступны просмотр фильмов, прослушивание музыки, онлайн-игры и другие развлечения. Кроме того, высокоскоростной интернет позволит абонентам билайна учиться и работать удалённо.

Также билайн улучшил качество связи 4G за счёт модернизации базовых станций. Мобильный интернет стал быстрее и стабильнее в Пскове, Великих Луках, Острове и в деревнях Гречухино, Каменка, Борисовичи и Родина. Ещё больше абонентов одновременно могут слушать подкасты, музыку, смотреть любимых блогеров и не испытывать при этом проблем с загрузкой контента.

«Регулярно улучшать качество покрытия и расширять его на удалённые, труднодоступные или малонаселённые территории – основная задача для нас как оператора связи. И для её решения мы в первую очередь прибегаем к строительству новых базовых станций. Благодаря им связь за пределами города остаётся такой же стабильной, как и в областной столице. А значит, жителям малонаселённых пунктов доступен тот же уровень цифрового комфорта и безопасности, что и городским. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. билайн ждёт плодотворная работа по дальнейшему расширению нашей связи в регионе», – отметил директор Псковского отделения билайна Иван Сапко.

*4G – 4Джи, стандарт передачи данных.

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