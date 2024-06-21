Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Доходы бюджета от утильсбора выросли в России в 2,5 раза

Доходы бюджета в России от утилизационного сбора выросли почти в 2,5 раза. По итогам I квартала поступления по этой статье составили 142 млрд рублей против 59 млрд на начало апреля годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Доходы от утильсбора по итогам 2024 года запланированы в 967 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщает Минфин.

Уже удалось собрать 292 млрд рублей. В большинстве случаев эта сумма сложилась из-за сбора на ввозимые транспортные средства.

Рост доходов от утильсбора связан с повышением ставок на отдельные категории транспортных средств. Кроме того, увеличивается и количество ввозимых из-за рубежа в Россию машин.

Но в любом случае до конца года в России прогнозируют небольшой спад из-за высоких цен на автомобили, отметил эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2024

2,5 миллиона рублей направят на закупку оборудования для псковичей с артериальной гипертонией
21 июня 2024

Изношенный асфальт по 18 адресам восстановили в Пскове
21 июня 2024

Уникальные артефакты передали Псковскому музею-заповеднику
21 июня 2024

Жители Пыталово плетут маскировочные сети для участников СВО
20 июня 2024

Уздечную накладку эпохи викингов обнаружили археологи в Пскове
20 июня 2024

Волонтёры в Невельском районе помогли пострадавшим от смерча
20 июня 2024

О запланированных работах в округе № 8 Пскова рассказал Борис Елкин
20 июня 2024

Окружной этап «Зарницы 2.0» стартовал в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...