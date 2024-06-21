Доходы бюджета от утильсбора выросли в России в 2,5 раза

08:29, 21 июня 2024, ПАИ

Доходы бюджета в России от утилизационного сбора выросли почти в 2,5 раза. По итогам I квартала поступления по этой статье составили 142 млрд рублей против 59 млрд на начало апреля годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

Доходы от утильсбора по итогам 2024 года запланированы в 967 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщает Минфин.

Уже удалось собрать 292 млрд рублей. В большинстве случаев эта сумма сложилась из-за сбора на ввозимые транспортные средства.

Рост доходов от утильсбора связан с повышением ставок на отдельные категории транспортных средств. Кроме того, увеличивается и количество ввозимых из-за рубежа в Россию машин.

Но в любом случае до конца года в России прогнозируют небольшой спад из-за высоких цен на автомобили, отметил эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.