Псковские профсоюзы с рабочим визитом прибыли в Брест

10:32, 21 июня 2024, ПАИ

Делегация председателей областных отраслевых организаций профсоюзов Псковской области во главе с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым в ходе рабочего визита в Брест (Белоруссия) встретилась с председателем Брестского областного объединения профсоюзов Александром Рогачуком. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«В прошлом году у нас было подписано соглашение, наполненное реальными делами и мероприятиями, и во время этого визита мы встретимся с председателями отраслевых профсоюзов», – отметил Игорь Иванов плотное взаимодействие с Брестским профобъединением. Он также поблагодарил руководство объединения профсоюзов за приглашение псковских коллег на мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Это память! Это то, что сегодня необходимо передать нашим детям», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов также поделился планами на участие во встрече профсоюза торгового единства.

«Продолжим разговор о совместной кооперации, о продвижении российских и белорусских товаров. Пройдёт встреча с профсоюзом жизнеобеспечения: есть о чём говорить в рамках реализации действующих отраслевых соглашений. Опыт необходимо транслировать. Чем больше мы будем интегрироваться, тем больше пользы это принесёт всем нам. Это современная реальность, у нас союзные государства, другого пути у нас нет», – заключил Игорь Иванов.