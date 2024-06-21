Студенты ПсковГУ участвуют в первой научно-популярной экспедиции в Витебске

11:48, 21 июня 2024, ПАИ

Первая научно-популярная экспедиция для студентов вузов России и Белоруссии проходит в Витебске. Команда одного из победителей конкурсного отбора программ научно-популярных экспедиций – Государственного университета управления (Москва) – приехала в Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. К ребятам присоединились и студенты ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Экспедиция в Витебск продлится три дня. В частности, за это время десять студентов Государственного университета управления смогут познакомиться с белорусским вузом, его учебными и научными лабораториями, в том числе университетским астрономическим центром, пройти различные мастер-классы, поучаствовать в научно-проектном тренинге.

На осень запланирован ответный визит группы Витебского государственного университета имени П. М. Машерова в Москву. Всего в рамках проекта планируется реализация 14 научно-популярных экспедиций, в которых примут участие молодёжные команды вузов из семи федеральных округов России и шести областей Белоруссии.

Добавим, проект реализуется ПсковГУ при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства образования Республики Беларусь, а также проектного офиса международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Беларусь». Целью является увеличение студенческой мобильности, создание новых возможностей для приобретения профессиональных компетенций, а также укрепление дружеских отношений среди молодёжи на пространстве Союзного государства.