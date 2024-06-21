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Псковский онколог назвала признаки опасных родинок

Признаки родинок, которые могут перерасти в меланомы, назвала заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

Елена Букша. Фото: ПАИ

«Если мы видим, что родинка длительное время находилась на коже и была определённого размера, но в течение последних двух-трёх месяцев отмечается её резкий рост, резкое изменение краёв родинки, появляются новые цвета», – перечислила она и добавила, что к тревожным признакам также относится наличие асимметрии, язвы на родинке и воспалительный вал вокруг неё.

В онкодиспансере пациенту с подобными жалобами проведут визуальный осмотр, а также выполнят дерматоскопию. Это инструментальный метод, когда родинку смотрят в приближенном размере, уточнила врач.

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