Псковский онколог назвала признаки опасных родинок

14:36, 21 июня 2024, ПАИ

Признаки родинок, которые могут перерасти в меланомы, назвала заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июня.

«Если мы видим, что родинка длительное время находилась на коже и была определённого размера, но в течение последних двух-трёх месяцев отмечается её резкий рост, резкое изменение краёв родинки, появляются новые цвета», – перечислила она и добавила, что к тревожным признакам также относится наличие асимметрии, язвы на родинке и воспалительный вал вокруг неё.

В онкодиспансере пациенту с подобными жалобами проведут визуальный осмотр, а также выполнят дерматоскопию. Это инструментальный метод, когда родинку смотрят в приближенном размере, уточнила врач.