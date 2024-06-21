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Общество

Выставка «Счастье в дом» открылась в Пскове

Открытие выставки «Счастье в дом» состоялось в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Выставка «Счастье в дом» открылась в Пскове. Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

В экспозиции были представлены живописные работы учеников и преподавателей арт-студии «Рыжий кот». После вступительного слова руководителя студии Светланы Бочковой состоялся концерт псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды».

Сотрудники отдела литературы по культуре и искусству подготовили книжную выставку, которая позволит погрузиться в загадочный мир искусства. А проводниками будут известные современные исследователи: Паола Волкова, Инна Соловьёва и другие.

Выставка расположена в фойе третьего этажа библиотеки и доступна для просмотра в часы работы учреждения.

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