Выставка «Счастье в дом» открылась в Пскове

23:42, 21 июня 2024, ПАИ

Открытие выставки «Счастье в дом» состоялось в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В экспозиции были представлены живописные работы учеников и преподавателей арт-студии «Рыжий кот». После вступительного слова руководителя студии Светланы Бочковой состоялся концерт псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды».

Сотрудники отдела литературы по культуре и искусству подготовили книжную выставку, которая позволит погрузиться в загадочный мир искусства. А проводниками будут известные современные исследователи: Паола Волкова, Инна Соловьёва и другие.

Выставка расположена в фойе третьего этажа библиотеки и доступна для просмотра в часы работы учреждения.