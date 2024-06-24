Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в трёх соцучреждениях Псковской области

12:27, 24 июня 2024, ПАИ

Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в трёх социальных учреждениях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В мае-июне 2024 года в Красногородской школе-интернате «Агрошкола», Псковском областном клиническом онкологическом диспансере и Болгатовском доме-интернате были отобраны пробы сливочного масла.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований продукция «Масло сливочное «Крестьянское», «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» и «Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое» не соответствует требованиям методических указаний по оценке подлинности и выявлению фальсификации в молочной продукции по показателям бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина.

Таким образом, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о фальсификации жировой фазы продукции жирами немолочного происхождения.

Сотрудники Россельхознадзора проинформировали комитет по социальной защите Псковской области, комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, производителей продукции ООО «Маслово село» (Тульская область), ООО «Горизонт» (Брянская область) и ООО «Астор» (Челябинская область). Также информационные письма были направлены в адреса указанных социальных учреждений и в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, управление по Брянской, Смоленской и Калужской областям, управление по городу Москве, Московской и Тульской областям, на территории которых выпускают в оборот пищевую продукцию.