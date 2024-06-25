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Общество

Когда опасны проблемы с глотанием, объяснили врачи

О нарушении глотания (дисфагии) и настораживающих признаках рассказали врачи Александр Мясников и Сергей Ерин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Дисфагия не связана с возрастом, отметил Александр Мясников. Если не проходит и твёрдая, и жидкая пища, то это функциональное состояние, а если не проходит только твёрдая пища, это нарушение глотания, сужение до полутора и меньше сантиметров в пищеводе, пояснил врач. Кашель при дисфагии может быть признаком рубцов, образованных из-за повышенной кислотности.

Патологией нарушения глотания является ахиллезия, когда конец пищевода сужается в виде клюва. Диагностировать эту патологию сложно.

Когда человеку становится труднее дышать, он начинает лучше жевать пищу и ему становится легче, но болезнь прогрессирует. Нервные сплетения в нижней части пищевода отмирают, поэтому орган не может расслабиться. В результате пищевод расширяется и выходит в грудную клетку, его объём может превышать два литра. «При такой патологии как можно скорее нужно сделать операцию», – подчеркнул Сергей Ерин.

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