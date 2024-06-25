В чём уникальность Общественной палаты Псковской области, объяснил её председатель

17:24, 25 июня 2024, ПАИ

Уникальность Общественной палаты Псковской области как некоего общественного института заключается в объединении представителей различных общественных организаций для решения конкретных вопросов. Таким мнением поделился новый председатель Общественной палаты Александр Седунов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 июня.

«Думаю, что самое главное заключается в самом объединении представителей различных общественных организаций в одном месте, в одном органе, что позволяет сразу нескольким разнонаправленным общественным организациям объединить свои усилия в рамках одного или нескольких направлений для решения каких-то экспертных вопросов, контрольных вопросов и инициатив», – подчеркнул гость радиоэфира.

В Общественную палату обращаются граждане, которым нужна помощь определённых общественных организаций, отметил он. «Мы здесь можем дать определённый совет, помочь решить проблему на первичном уровне, сделать обращение к иным органам исполнительной власти, депутатскому корпусу. Иногда для человека бывает очень важно обратиться к общественным организациям, вдруг будет возможность помочь, здесь эту проблему решить», – пояснил Александр Седунов.