Мастер-класс по сольному пению состоялся в Пскове в рамках проекта «Камертон регионов»

20:27, 25 июня 2024, ПАИ

Мастер-класс по сольному пению состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Участниками мастер-класса стали 13 молодых вокалистов. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

В мастер-классе поучаствовали учащиеся детских музыкальных школ Пскова, Порхова, воскресной школы при Покровском храме в Опочке, солисты вокального ансамбля «Сюрприз» Тямшанского дома культуры, студенты и выпускники колледжа искусств.

Занятия прошли в рамках проекта «Камертон регионов» к 30-летию Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Мастер-класс провела лауреат международных конкурсов, оперная, концертно-камерная певица, выпускница Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, преподаватель Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, вокальный консультант Международного благотворительного фонда В. Спивакова, эксперт и соорганизатор онлайн-проекта Pro Vocal Diction Виктория Зяблицкая.

По словам организаторов проекта, его концепция заключается в том, чтобы услышать эталонный звук регионов – отсюда и «камертон» в названии.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в области науки, образования, просвещения.