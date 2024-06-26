Грозит ли Псковской области эпидемия бешенства и как защититься от зооантропонозов, расскажут на «Серебряном дожде»

12:03, 26 июня 2024, ПАИ

Замначальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июня.

В Псковской области в последнее время были зафиксированы случаи заболевания бешенством: насколько это опасно, как и откуда распространяется бешенство? Насколько опасен для человека птичий грипп и как предотвратить его распространение? Регулярно появляются новости о запрете перемещения домашних питомцев через границу: какова обычно причина, какие есть требования к таким транзитам, менялись ли они в последнее время?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».