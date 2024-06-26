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День борьбы с наркоманией отмечают в Пскове
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 15:17, 26 июня 2024, ПАИ
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