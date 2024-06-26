Три очага бешенства зарегистрировали в Псковской области с начала года

16:57, 26 июня 2024, ПАИ

Три очага бешенства зарегистрировали в Псковской области с начала этого года – в Себежском, Псковском и Новоржевском районах, сообщил заместитель начальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Был ещё один свежий случай буквально в середине июня. Был опубликован указ губернатора. Произошло это в Псковском районе», – отметил Дмитрий Ширяев.

При этом если очаг происходит в Пскове, то осматривается конкретный дом и квартал, где он находится, объяснил гость студии.

«Возьмём пример с девятиэтажным домом, где нашли бешеную кошку. Соответственно, тут будет ограниченный очаг и будет проведен обход по кварталу. И естественно, будет осмотрен целиком этот дом – будет проведён обход, во время которого мы узнаем обо всех домашних животных», – пояснил Дмитрий Ширяев.

В случае если животные в доме не привиты от бешенства, их придется вакцинировать, уточнил гость студии. «Если у кого-то будет выявлено животное с девиантным поведением, оно будет находиться под наблюдением. А если мы видим четкие клинические признаки, то будет происходить изъятие этого животного и умерщвление», – объяснил гость студии.

Он также призвал жителей области не скрывать животных при таких домовых обходах. «Ветеринарные врачи обходят дома для того, чтобы предотвратить и локализовать распространение вируса. И если жители не открывают двери, прячут животных – это не выход из ситуации. Может случиться так, что очаг из соседней квартиры переместится в вашу. И в этом случае вы уже рискуете здоровьем», – сказал Дмитрий Ширяев.