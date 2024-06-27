Псковское региональное отделение Ассамблеи народов России начало пушкинский проект

15:58, 27 июня 2024, ПАИ

25 июня в год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино открылся культурно-просветительский проект «Дорога к Пушкину - наша общая дорога!» Псковского регионального отделения Ассамблеи народов России. Об этом ПАИ сообщили координаторы проекта.

Здесь же состоялась торжественная церемония спецгашения почтового выпуска в серии «Великие русские писатели. Под призмой филатуризма» в честь 225-летия А. С. Пушкина, состоящего из почтовой открытки, марки-виньетки и спецштемпеля, представленного «Литературной почтой, а также был презентован городской историко-культурный мемориальный почтовый квест-маршрут «Великие русские писатели. Под призмой филатуризма: А. С. Пушкин» по г. Москва, посвященного памятным местам, связанных с именем великого поэта. Путь на карте Москвы пролегает через различные туристские историко-культурные локации.

Подписантами на церемонии спецгашения выступили организаторы и почетные гости: заместитель генерального директора Ассамблеи народов России по проектной деятельности и ведущий церемонии открытия проекта Ирина Бабакова; генеральный директор Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино Павел Кузьмин; певец, композитор, ведущий на телеканале СПАС Александр Галицкий; заместитель начальника МО ВВПОД «Юнармия» г. Москвы по ЗАО Кирилл Денисов и исследователь-путешественник, travel-маркетолог, документалист Валерий Сушков.

Эмитентом почтового выпуска «Великие русские писатели. Под призмой филатуризма: А. С. Пушкин» выступил Всероссийский проект развития филатуризма «POSTVENTURE & Почтовое приключение» при поддержке «Газпром Медиа Холдинга», Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, Московского отделения штаба ВВПОД «Юнармия» г. Москвы по ЗАО, Центра славянских культур, Центра патриотического воспитания и Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино.

Автором Всероссийского историко-культурного, киноиздательского, краеведческого и филатуристского проекта «Великие русские писатели. Под призмой филатуризма» выступил исследователь-путешественник, филатурист №1, историк почты, автор и руководитель Всероссийского проекта развития филатуризма «POSTVENTURE & Почтовое приключение», обладатель «Географического Оскара», амбассадор журнала «Филатуризм», автор нового понятия «филатуризм» в истории мировой практики туризма, член РГО и Союза журналистов России Валерий Сушков.

Каждый гость мероприятия под открытым небом получил от организаторов в качестве подарка почтовый сувенир - почтовую карточку с маркой-виньеткой и спецштемпелем из серии «Великие русские писатели. Под призмой филатуризма: А. С. Пушкин» и инструкцию прохождения почтового квест-маршрута.

«Это тот уникальный случай, когда через призму филателии в игровой форме можно привлекать к литературе и ее создателям, историко-культурному наследию России и детей, и взрослых. Это тот случай, когда просветительский формат через игровую форму решает задачи как получения, так и передачи знаний, приобретения определенных навыков, развивает память на примере ярких исследовательских моментов изучения, познания и соработничества», - подчеркнула заместитель генерального директора Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Ирина Бабакова.