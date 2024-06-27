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Археологические и химические мастер-классы организованы для юных гостей ярмарки «Виноград»

Археологические и химические мастер-классы организованы для юных гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в детской зоне. Ведущие Дарья и Диана рассказали, как проходят мастер-классы в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

Ведущие мастер-классов. Фото: ПАИ

«На археологическом мастер-классе мы полностью моделируем весь процесс археологических раскопок. Дети полностью погружаются в эту атмосферу. Они используют инструменты, которыми пользуются настоящие археологи, соблюдают полную последовательность действий, а также заполняют документацию», – рассказала гостья эфира.

По её словам, для мастер-класса созданы специальные макеты, а вместо лопаты дети используют шпатели. Юные гости согласно инструкциям самостоятельно откапывают спрятанные амфоры, монетки, зубы и стрелы. После артефакты подлежать описанию, дети документируют находку, а далее находку можно забрать домой.

Также дети могут посетить квест, узнать историю древнего города Горгиппия и поизучать амфоры, в которых раньше хранили напитки.

В детской локации проводятся и химические мастер-классы. «Ребята могут похимичить, могут узнать что за наука – химия, своими руками что-нибудь поделать, а главное – понять, что химия окружает нас повсюду», – отметила ведущая химических мастер-классов.

По её словам, дети в определённые дни ярмарки также могут познакомиться поближе и с наукой биохимией. Это и теоретическая основа, и практика.

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