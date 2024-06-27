Ряд соглашений заключила делегация Псковской области в первый день Форума регионов Беларуси и России

22:54, 27 июня 2024, ПАИ

Ряд соглашений заключила делегация Псковской области в первый день Форума регионов Беларуси и России. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Могилёвского областного Совета депутатов Александр Горошкин, подписали соглашение о сотрудничестве органов законодательной власти.

Кроме того, соглашение о приграничном сотрудничестве между муниципалитетами заключили глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и председатель Волковысского райисполкома Гродненской области Михаил Ситько.

О приграничном сотрудничестве также договорились Псковский и Могилёвский районы. Соглашение подписали глава муниципалитета Наталья Фёдорова и председатель Могилёвского райисполкома Олег Чикида.

В Витебске состоялось подписание соглашения между Фондом инвестразвития Псковской области и Витебским областным центром маркетинга.