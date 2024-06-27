Напиток и еда: что интересного расскажут в шатре «Винология» на ярмарке «Виноград» в Пскове

23:16, 27 июня 2024, ПАИ

На площадке «Винология» познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» ежедневно проходят лекции винных экспертов, научные лекции и мастер-классы, посвящённые вину и виноградарству. Что интересного расскажут в шатре «Винология», поделилась куратор локации Алёна Желобкова в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

«В первую очередь мы несём знание. Знакомим наших гостей с российскими винами. Всегда появляются новые производители, и мы стараемся привлечь участников. Они приходят, рассказывают о своих проектах, как они пришли к этому. Мы несём знание, через интерактивные игры в том числе», – отметила она.

Также гостья эфира подчеркнула, что вино стоит рассматривать как часть гастрономии, учитывая его взаимодействие в паре с едой. Для этого проводятся различные мастер-классы на разную тематику.

Чтобы попасть на мастер-классы и лекции в «Винологии», необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Мы рассказываем в первую очередь, что такое вино, из чего состоит, какой большой это труд, насколько это натуральный продукт. В продукт вложены сила, воля, любовь к земле, воде. Вино всегда участвовало в еде на всём протяжении человечества», – сказала куратор локации.