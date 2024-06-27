Победившим в конкурсе ресторана «Гранат» возлюбленным бесплатно организуют свадьбу в Пскове

23:54, 27 июня 2024, ПАИ

Элеонора и Александр стали победителями конкурса, организованного рестораном «Гранат» в Пскове. В подарок им бесплатно организуют свадьбу. О какой стороне праздника теперь не придётся думать возлюбленным, рассказала сама пара в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.



«На самом деле так сложилось, что мы подали заявку на конкурс. В конкурсе участвовало очень много пар. Мы выиграли. На балалайке не играли и чечётку не танцевали, но участников отбирали по харизме: как ребята выглядят, как смотрится пара в целом. В один прекрасный день, когда я был на работе, мне позвонили и сказали: «Вы выиграли», – сказал жених.

В качестве свадебного подарка супруги получат от организаторов конкурса оформление от Ольги Перог, программу от ведущего Михаила Черкасова, а также музыкальные композиции с кавказским акцентом, которые исполнит на балалайке обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

«Думаю, что ресторан «Гранат» организует всё прекрасно. Мы уже посмотрели стол, гостей, в целом организацию, как это всё выглядит. Михаил Черкасов – ведущий, ещё балалайка будет звучать. Всё это вместе – чудесно. Что может быть лучше?» – отметил гость эфира.